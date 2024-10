Porchat esgota lotação do Teatro Municipal Baltazar Dias

O espetáculo de stand-up 'Histórias do Porchat', protagonizado pelo renomado comediante brasileiro Fábio Porchat, esgotou a lotação do Teatro Municipal Baltazar Dias, este sábado, 19 de Outubro.

Ambas as sessões, às 18 e às 20h30, esgotaram, confirmando o entusiasmo do público madeirense com a vinda do artista brasileiro à Região.

O espectáculo, recomendado para maiores de 16 anos, faz parte da digressão de Porchat por Portugal, sendo esta a terceira visita consecutiva do comediante ao país, trazendo um repertório de histórias e momentos que garantem a diversão da plateia.

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.