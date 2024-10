373 inscritos no Ecotrail Funchal-Madeira Island

O Ecotrail Funchal-Madeira Island – uma co-organização entre o DIÁRIO de Notícias da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal - assinala este ano 10 anos de existência e conta 373 inscritos de 18 nacionalidades: Alemanha, Bélgica, Noruega, Israel, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Jersey, Irlanda, Eslováquia , Roménia, Republica Checa, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.

O evento desportivo realiza-se no sábado e domingo e conta com quatro provas com distâncias distintas (15, 30, 45 e 80 km), que unem o bem-estar físico à natureza, com o foco da responsabilidade ecológica.

Para além destes percursos, que este ano têm como novidade a linha de partida que será no centro da cidade, para todas as provas, a organização volta a integrar os jovens atletas na festa do Ecotrail-Funchal com a realização de duas provas denominadas por ‘Kids Race’ e a serem disputadas numa das principais artérias da capital madeirense.

Este ano foi recuperada a icónica saída dos participantes desde a Avenida Arriaga, que começa logo às 06h00, com a partida dos 80km; às 07h30 a prova dos 45km; às 09h00 a prova dos 30km e finalmente a dos 15km, pelas 11h00, desde o Pico dos Barcelos. Já as Kids Race terão lugar no Parque de Santa Catarina, no dia seguinte, pelas 11h00.

“Este é um evento que é mais do que corridas” e que se distingue por "incentivar a ligação entre o desporto e a Natureza", com uma "forte componente de responsabilidade social e ambiental nesta era de desequilíbrios, mas em que a postura cúmplice da sustentabilidade é uma forma lúcida a adoptar no combate às alterações climáticas e aos devaneios humanos", começou por dizer o director geral Editorial da EDN e director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, durante a apresentação do Ecotrail Funchal-Madeira Island, que decorreu, esta tarde, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Ricardo Miguel Oliveira referiu ainda que este evento permite também "o envolvimento de atletas, marcas e entidades, potenciando a sinergia entre as partes, bem como a consolidação da prática do trail running na Madeira, impulsionando o seu crescimento e a promoção da Região como destino de turismo activo e de provas internacionais de grande dimensão".

O DIÁRIO, enquanto marca líder, “deve dar mais do que notícias”, ou seja, conforme fez questão de frisar, “uma diversidade de eventos que cumpre com a nossa missão”.

Aproveitou ainda a oportunidade para destacar as "parcerias pujantes", essenciais para a organização deste evento desportivo.

Desde 2015 percebemos que os esforços comuns na organização de uma prova internacional implicam parcerias pujantes, interessadas no bem maior e não nos interesses particulares para que a prova seja uma excelente forma de divulgação do património natural do concelho e um elemento de promoção cultural e social da cidade e da Região, a exemplo das provas Ecotrail realizadas em Paris, Bruxelas e Oslo. Por isso é que a organização conjunta do DIÁRIO e da Câmara Municipal do Funchal perdura no tempo, mesmo que os protagonistas sejam outros, que os partidos no poder autárquico não sejam os mesmos". Ricardo Miguel Oliveira

São apoiantes e parceiros desta prova a Câmara Municipal do Funchal, Madeira Rent, Forum Madeira, Fábrica do Mel-de-Cana Ribeiro Seco, Pingo Doce, Associação de Promoção da Madeira, Junta de Freguesia S. Martinho, Petit Hotels e A Ervanária.

Já a presidente da autarquia funchalense, Cristina Pedra, referiu que tem sido feita uma aposta "financeira e na área da logística" para colocar no terreno que promove o respeito pela Natureza e a actividade desportiva.

A autarca voltou a destacar "o importante apoio ao associativismo", cujo valor "bateu o recorde todos os tempos", sendo de um milhão e duzentos mil euros. De acordo com Cristina Pedra, o objectivo é promover estilos de vida saudáveis, seguros, com a não adesão a comportamentos aditivos, como o álcool e as drogas.

Este ano a organização foi às origens e resgatou um dos fundadores e membro integrante da equipa original que trouxe o Ecotrail para a Região, Patrício Fernandes, que assim volta ao teatro de operações e logística com a sua Madeira Way, uma empresa especializada em eventos desportivos e de lazer outdoor, nomeadamente o Trail Running, que representa 5 marcas de eventos internacionais.

Dando seguimento aos seus valores de eco-responsabilidade, de recordar que, no passado dia 28 de Setembro, alguns elementos da organização e voluntários do Ecotrail Funchal – Madeira juntaram-se ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) para a recolha de sementes na zona da Fonte do Bispo, no concelho da Calheta.

A acção contou com a presença de 70 participantes, que recolheram cerca de 60 quilos de sementes de uveira-da-serra, um arbusto exclusivo da Madeira. As sementes foram encaminhadas para o Viveiro Florestal da Santa, no Porto Moniz, onde serão produzidas plântulas destinadas a acções de reflorestação, objetivando, em particular, recuperar áreas afetadas pelos incêndios do passado mês de Agosto. Estas sementes farão parte do Kit do Atleta do Ecotrail que as lançará pelas serras enquanto faz a sua prova.

A entrega de prémios da edição deste ano realiza-se, no domingo, dia 20 de Outubro, pelas 12h00, na Avenida Arriaga, com a presença dos parceiros e patrocinadores.