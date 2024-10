Renault Kadjar: O SUV perfeito para qualquer aventura

O Renault Kadjar, lançado em 2017, continua a destacar-se no mercado português pela sua combinação de conforto, segurança e desempenho. Agora, pode ser seu e está disponível no stand do Megamotor, com todas as vantagens de um SUV robusto e bem equipado.

Este Kadjar de 2017 apresenta-se com cerca de 90 mil quilómetros, em excelente estado de conservação. Debaixo do capô, encontramos um eficiente motor 1.2 gasolina de 130 cavalos, aliado a uma caixa automática de velocidades, garantindo uma condução suave e que responde bem em qualquer tipo de estrada.

A viatura está equipada com uma vasta gama de extras de fábrica, como espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de luz e de chuva, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmara de marcha-atrás, sistema de navegação, entre outros. Tudo isto pensado para oferecer uma experiência de condução moderna, confortável e segura.

Além das características já mencionadas, o Renault Kadjar está disponível com opções de financiamento flexíveis e aceitação de retomas mesmo com dívida*. O preço fixado é de 15 900 euros, mas pode optar por um financiamento acessível a partir de 220,68 euros por mês, sem necessidade de entrada inicial. Tem ainda garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Não perca a oportunidade de experimentar este SUV. Visite o stand do Megamotor e faça um test drive hoje mesmo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.