Homem pediu socorro após ter sido agredido em São Martinho

Um homem de 47 anos foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça na noite de ontem, pelas 21h20, alegando ter sido vítima de agressão.

O indivíduo encontrava-se num posto de abastecimento de combustível na via rápida, no Funchal, e afirmou estar com bastantes dores, garantindo ter sido agredido em São Martinho.

A vítima foi transportada para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.