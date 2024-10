Albuquerque reconduzido na presidência da Mesa do Congresso do PSD

O líder nacional do PSD, Luís Montenegro, renovou este sábado, 19 de Outubro, a confiança política no presidente do partido na Madeira, Miguel Albuquerque, ao propor a sua recondução na presidência da Mesa do Congresso Nacional do PSD, durante o encontro que decorre este fim-de-semana, em Braga.

Montenegro anunciou que manterá também o líder do executivo dos Açores, José Manuel Bolieiro, como vice-presidente da Mesa do Congresso.

A continuidade de Albuquerque à frente da Mesa do Congresso foi questionada por diversos elementos do partido tendo em conta os recentes casos de suspeitas de corrupção que envolvem o governo que lidera.

Refira-se que o próprio social-democrata deixou claro na última semana que a sua disponibilidade para presidir à Mesa do Congresso está dependente da revisão da actual proposta do Orçamento do Estado para 2025, que prevê 599 milhões de euros para as regiões autónomas, um decréscimo de 21 milhões face ao orçamento anterior (2024).

Nesse âmbito, os presidentes dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, Miguel Albuquerque e Manuel Bolieiro reúnem-se este domingo, 20 de Outubro, com os ministros do Governo da República para debater a dotação financeira destinada às regiões autónomas na proposta do Orçamento do Estado para 2025.