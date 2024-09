"Através das universidades seniores cultiva-se uma velhice mais positiva"

Está tudo pronto para mais um ano lectivo na Universidade Sénior de São Vicente. São 15 disciplinas que serão leccionadas a um total de 70 alunos, 17 dos quais estrangeiros.

Coube à secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ) fazer, hoje, as honras da sessão de abertura das aulas.

“Através das universidades seniores cultiva-se não só a individualidade, com uma velhice mais positiva, mais activa e bem-sucedida, mas também a colectividade, uma vez que estes cidadãos revigoram o pulsar de sociedades mais saudáveis, proporcionando uma maior sustentabilidade dos serviços de saúde e apoio social”, afirmou Ana Sousa.

A governante aproveitou a ocasião de festa, para felicitar os alunos seniores e também para enaltecer o projecto da autarquia nortenha e da escola de São Vicente, liderado pela professora e presidente da junta de freguesia local, Conceição Ferreira.

Para Ana Sousa, projectos como as universidades seniores “são respostas socioeducativas que visam criar e dinamizar regularmente actividades nas áreas sociais, culturais, do conhecimento, do saber e convívio”.

Na véspera do Dia Internacional do Idoso, a secretária regional agradeceu ainda "o trabalho de todas as instituições que contribuem na Madeira para a dinamização de universidades seniores".