Incêndio na Ribeira Brava circunscrito

O fogo que lavra desde meio da tarde desta terça-feira, no sítio da Furna, na Ribeira Brava diminuiu de intensidade e está, neste momento (22h30) circunscrito, estado os meios no local a acompanhar a queima que acontece entre estradas, de acordo com o ponto de situação feito por fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

No teatro de operações estão cinco veículos de combate (três pesados e dois ligeiros) e 22 operacionais, de três cooporações. Além dos bombeiros da Ribeira Brava estão, também, elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta e dos Bombeiros Voluntátios Madeirenses. Estão também dois elementos do Corpo de Polícia Florestal.

Não há habitações em perigo e o combate deverá evoluir favoravelmente durante a noite.

O fogo, que tem consumido sobretudo mato e floresta exótica, numa zona recorrentemente fustigada pelas chamas, teve início pouco depois das 15 horas. No combate às chamas esteve empenhado o meio aéreo ao serviço da Protecção Civil regional.