Al-Nassr vence Al-Shabab, de Vítor Pereira, com golo de Ronaldo de penálti

O Al-Nassr venceu hoje em casa do Al-Shabab, treinado pelo português Vítor Pereira, por 2-1, na sétima jornada da Liga saudita de futebol, num jogo que teve um final louco e mais um golo de Cristiano Ronaldo.

A derrota foi castigo pesado para o Al-Shabab, que teve um penálti para fazer o 2-2, no último segundo da partida, aos 90+13 minutos, que o dianteiro marroquino Abderrazak Hamdallah desperdiçou ao chutar ao poste da baliza defendida pelo brasileiro Bento.

A diferença no resultado teve a ver com a eficácia, visto que minutos antes, aos 90+7, o Al-Nassr tinha beneficiado de um penálti, e Cristiano Ronaldo não deu hipóteses ao guarda-redes sul-coreano Seung-Gyu Kim, estabelecendo o 2-1.

De resto, a ponta final da partida foi meio louca, com um autogolo do médio do Al-Nassr, Ali Al Hassan, desviando um remate que traiu o seu guarda-redes, aos 90, a fazer um 1-1, depois de o central espanhol Aymeric Laporte ter aberto o marcador à passagem do minuto 69.

Além de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr contou com o contributo do internacional português Otávio, que foi titular e seria substituído aos 87, por Ali Al Hassan.

Com esta vitória, o Al-Nassr subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 17 pontos, menos cinco do que o Al-Hilal, de Jorge Jesus, que lidera com 21, mas mais dois do que o Al-Ittihad, que é terceiro, com 15, tendo menos um jogo que cumprirá no sábado, ao receber o Al-Qadisiya.

Com o golo que marcou hoje, Cristiano Ronaldo segue em terceiro lugar na lista de melhores marcadores, com seis golos, que é liderada pelo sérvio Aleksandar Mitrovic, do Al-Hilal, com 10, seguido do francês Karim Benzema, do Al-Ittihad, com sete.