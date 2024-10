Sporting vence Portimonense com golo nos descontos e segue na Taça de Portugal

O Sporting, da I Liga, venceu hoje o Portimonense, da II Liga, por 2-1, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, com o golo do triunfo, apontando por Harder, a chegar já aos 90+4.

Em Portimão, na ronda que marca a estreia das equipas do escalão máximo na Taça, o avançado dinamarquês Conrad Harder marcou aos 40 minutos, com o Portimonense a empatar pelo nigeriano Elijah, aos 87, antes de Harder bisar na partida e garantir o triunfo já no último minuto dos descontos.

O Sporting, finalista vencido em 2023/24 e que conquistou o troféu pela última vez em 2018/19, é o primeiro apurado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.