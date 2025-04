Museu da Baleia da Madeira lança concurso

O Museu da Baleia da Madeira, espaço tutelado pela Câmara de Machico lançou recentemente a segunda edição do concurso intitulado 'Olhar o Mar', subordinado ao tema o Mar, suas artes, biodiversidade e impactos ambientais, de acordo com a sua missão e os seus valores.

O concurso incentiva à valorização do mar e do meio marinho, fomentando a criatividade e a expressão artística associadas aos recursos naturais. O concurso contempla duas categorias: Fotografia (paisagens, cenários e ofícios relacionados com o Mar e a sua envolvência); e Ilustrar a Literatura (ilustração, pintura e outras composições artísticas inspiradas por um texto literário que pode ser um livro, poema, excerto, etc. que verse sobre o Mar).

A participação no concurso é gratuita e aberta a todos os interessados, conforme regras de participação disponíveis no seguinte endereço eletrónico: https://www.museudabaleia.org/images/pdf/Concurso%20OLHAR%20O%20MAR%20-%20Doc%20orientadorinscricao%202025.pdf, devendo a inscrição ser feita em formulário próprio, até 30 de Abri. Os trabalhos da categoria fotografia poderão ser enviados para o seguinte e-mail [email protected], já os trabalhos da categoria Ilustrar a Literatura deverão ser entregues nos serviços administrativos do Museu da Baleia da Madeira.

Os trabalhos resultantes deste concurso serão submetidos a uma seleção realizada anonimamente por um Júri, composto por profissionais das áreas a concurso. OS trabalhos selecionados integrarão uma exposição coletiva temporária no Museu da Baleia da Madeira, sendo atribuído um prémio ao primeiro e segundo classificado de cada categoria, assim como uma menção honrosa a cada categoria.