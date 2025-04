Presidente da AIMA vem à Madeira na próxima semana

Pedro Portugal Gaspar, presidente da AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo, visita a Região Autónoma da Madeira na próxima semana, revelou Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, à margem da Conferência ‘Migrações – Políticas de Integração’, a decorrer na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

Depois de ter estado na Região no início deste ano, o presidente da AIMA vem ao Funchal “inaugurar a decoração do novo balcão da AIMA”, espaço de atendimento na Loja do Cidadão do Funchal.

Sancho Gomes é um dos conferencistas do evento inserido na Semana da Inter-Culturalidade’. O governante aponta quatro eixos fundamentais para o acolhimento de migrantes. “O primeiro é acolhê-los, recebê-los cá, o segundo é protege-los, o terceiro é integrar e o último promover”, recordou.

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa considera estes “quatro passos fundamentais para o acolhimento de migrantes, sejam eles migrantes por razões de ordem económica, cultural ou para investimento” por entender que só através destes eixos consegue-se “a devida integração sem causar qualquer tipo de tensão étnica ou social” e assegurando desta forma a desejada “coesão social”.