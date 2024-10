Saúde realça a importância de uma alimentação equilibrada e sustentável sem desperdício alimentar

A Direcção Regional de Saúde (DRS) associa-se ao Dia Mundial da Alimentação, que se celebra a 16 de Outubro, realçando a importância de uma alimentação equilibrada e sustentável, evitando o desperdício alimentar.

O tema do Dia Mundial da Alimentação este ano é “Direito à alimentação para uma vida e um futuro melhores. Não deixe ninguém para trás” e tem como objectivo sensibilizar o mundo inteiro para a necessidade de todos terem acesso a uma variedade de alimentos nutritivos, económicos, acessíveis, seguros e sustentáveis.

Segundo a DRS, "todos nós podemos aspirar a uma vida e um futuro melhor tomando algumas decisões individualmente que contribuem para a sustentabilidade alimentar, como: Escolher produtos locais e sazonais, reduzindo significamente os custos energéticos, de tempo, embalagens e transportes associados à importação de produtos alimentares; Optar por alimentos frescos e não processados pois preservam os seus nutrientes originais e salvaguardam a natureza; Consumir mais alimentos vegetais em detrimento dos de origem animal. Preparar alguns pratos à base de leguminosas durante as refeições semanais; Planear as refeições semanais e fazer uma lista de compras; Optar por produtos alimentares a granel ou embalagens de tamanho familiar; Utilizar panela de pressão para diminuir o tempo de cozedura e o gasto energético; Preferir embalagens de materiais sustentáveis, evitando o plástico; Fazer escolhas alimentares saudáveis, lendo os rótulos dos alimentos; Aprender a identificar problemas de segurança alimentar e a manter os alimentos seguros;Repensar as escolhas alimentares, reduzir o desperdício de alimentos e reutilizar as sobras das refeições. Dê asas à sua criatividade; Criar uma horta e plantar ervas aromáticas. Um espaço disposto na vertical é uma excelente solução para cultivar e ter à disposição ervas aromáticas para temperar os seus cozinhados; Substituir refrigerantes e bebidas açucaradas por água ou sumos elaborados com cascas de frutas, que além de hidratarem, contribuem para a redução do desperdício alimentar; Adotar hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis".