Dia Mundial da Alimentação celebrado no Funchal com diversas actividades

As comemorações do Dia Mundial da Alimentação vão levar à realização de várias actividades no Funchal. Já no dia 16 de Outubro haverá um showcooking com 'A Biqueira', no Centro Comunitário do Funchal, pelas 15 horas. Já as actividades dirigidas às escolas acontecem a partir de hoje e até sexta-feira, no FunLab - Centro de Ciências Experimentais.

A vereadora Helena Leal vai marcar presença no showcooking que é dirigido à população em geral. A iniciativa para 60 participantes terá por objectivo sensibilizar para o consumo de produtos locais e sazonais, bem como a recuperação das tradições da gastronomia regional.

"As actividades educativas lúdico-pedagógicas serão dirigidas às escolas do Município e consistirão na realização de várias experiências e conhecer melhor o meio envolvente, desde fungos, bactérias, algas, insectos, sementes, células vegetais e animais. Haverá lugar ainda para sensibilizar, de uma forma divertida e lúdica, sobre a alimentação saudável e sustentável, de modo a provocar mudanças mais assertivas nos hábitos alimentares diários, contribuindo para ganhos em saúde", indica nota à imprensa.

O Funchal assinala esta data depois de já ter promovido a Semana da Alimentação, que decorreu no fim de Setembro, fazendo referência à Estratégia Alimentar do Funchal – A SEMEAR, um documento estratégico implementado pelo Município para que todos tenham acesso a mais saúde e qualidade de vida, através de uma alimentação saudável, sustentável e inclusiva, refere a vereadora Helena Leal, com o Pelouro de Educação, Saúde e Social.