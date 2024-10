65.7 milhões investidos na saúde mental em cinco anos

Satisfeito com "a cooperação bilateral" com as instituições de saúde mental, que "tem sido profícua", o presidente do Governo Regional, ciente que importa continuar a "tentar dar resposta às novas patologias", promete reforçar o apoio governamental.

Miguel Albuquerque fez saber que "nos últimos cinco anos" o seu governo investiu "65.7 milhões de euros".

O que não invalida o compromisso de rever o valor do apoio com efeitos retroactivos a Janeiro deste ano.

Enalteceu de resto "a sorte que a Madeira teve" quando à cerca de um século chegaram à Madeira os Irmãos São João de Deus e depois as Irmãs Hospitaleiras, agradecendo a forma extraordinária como têm actuado nas diferentes patologias "a bem da saúde pública da Madeira".