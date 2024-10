Aumenta a incidência de problemas de saúde mental e de violência sobre os médicos

Além de uma “particular incidência de problemas de saúde mental nos profissionais de saúde, nomeadamente nos médicos, há um aumento muito preocupante da violência sobre os profissionais de saúde e o governo”, alerta Carlos Cortes, o Bastonário da Ordem dos Médicos.

Acresce a estes problemas a dificuldade de retenção de profissionais de saúde, de médicos nos sistemas de saúde, realidade que diz ser transversal a muitos países da União Europeia, embora um problema com muita intensidade em Portugal, para reclamar do Orçamento do Estado - cuja proposta formal foi ontem entregue e por isso ainda sem tempo para uma análise mais pormenorizada – tal não invalida que ‘exija’ um Orçamento do Estado “que olhe para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), para a sua capacidade competitiva de conseguir atrair mais médicos e outros profissionais”. Carlos Cortes recorda que “um dos grandes problemas, ou melhor, o problema mais grave do SNS neste momento é não ter os médicos suficientes, adequados, em termos de especialidade e em termos de áreas geográficas no país”.

Reclama por isso da Assembleia da República, quer em sede do Orçamento do Estado, quer em sede da decisão legislativa, “medidas para proteger estes profissionais. Não é só da sua saúde que se trata, mas é da saúde e da qualidade de todo o sistema de saúde. Se um médico, se um enfermeiro, se um assistente operacional, se um técnico, muitos outros profissionais não estiverem bem de saúde, se nós não zelarmos pela sua saúde e pelo seu bem-estar, eles também não vão conseguir proteger, ajudar e apoiar os seus doentes”, avisa.

Razão para a Ordem dos Médicos ir entregar à Assembleia da República “uma proposta com conjunto de contributos que tem a ver precisamente com uma maior capacidade, para uma maior capacidade competitiva dos médicos, nomeadamente valorizando as suas carreiras, valorizando a formação médica, valorizando a investigação, uma proposta de uma nova carreira médica e existir também uma preocupação também com os médicos”.

Declarações à margem do Autumn Meeting 2024 do Conselho Europeu das Ordens dos Médicos (CEOM), evento que decorre numa unidade hoteleira do Funchal, e se realiza pela primeira vez na Madeira.

Para o Bastonário da Ordem dos Médicos trata-se de “importante evento que congrega, agrega, as ordens dos médicos de toda a Europa” onde são abordados “temas muito relevantes, que não são só temas da Europa, são temas dos países da Europa, e nomeadamente de Portugal”.