Albuquerque preocupado com "subida bastante acentuada" dos custos com medicamentos

O presidente do Governo Regional está preocupado com os cada vez maiores encargos com os fármacos, que no último ano já custou ao erário público regional - SESARAM e IASaúde - mais de 100 milhões de euros.

A juntar "à subida bastante acentuada" do investimento público na aquisição de medicamentos, Miguel Albuquerque considera imperioso também combater o problema dos desperdício, que só no último ano representou 18 toneladas em medicamentos inutilizados. Defende por isso a sensibilização junto da população, a começar pelas escolas, para a importância de combater este "desperdício monumental", ao lembrar que está também em causa os milhões de euros deitados ao lixo pelos contribuintes através das comparticipações.