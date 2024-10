Madeira debate o futuro das Regiões Ultraperiféricas em Bruxelas

A Região Autónoma da Madeira faz-se representar numa reunião, em Bruxelas, para debater o futuro das Regiões Ultraperiféricas (RUP) na União Europeia por membros da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, incluindo a tutelar da pasta, Rafaela Fernandes.

O encontro que aborda o POSEI - Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade conta com a presença da directora Regional Assuntos Europeus, Fernanda Cardoso, e da presidente da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, e ainda com a participação de deputados europeus e representantes das representações permanentes nacionais, visando discutir o futuro sustentável dessas regiões e a relação com a União Europeia.

Rafaela Fernandes realça a importância da iniciativa perante o início de trabalho de novos membros nas instituições europeias, sublinhando que “a Madeira está empenhada em contribuir activamente para este diálogo, defendendo os interesses das comunidades e trabalhando para garantir um futuro mais sustentável.”

O encontro é visto como uma oportunidade para definir um caminho comum para todas as RUP, assegurando que as suas especificidades sejam refletidas nas futuras políticas europeias, especialmente nas áreas da agricultura e pescas.

A presença de eurodeputados e representantes da União Europeia reforça o peso político deste debate e a pertinência de encontrar soluções concretas para o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas no Quadro de Apoios para a compensação da condição de ultraperiferia previsto no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.