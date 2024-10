'A Influência dos Estereótipos de Género e as Máscaras da Masculinidade' em debate na UMa

'A Influência dos Estereótipos de Género e as Máscaras da Masculinidade' é o tema da conferência que acontece, a 18 de Outubro, na Sala do Senada, no Campus da Penteada da Universidade da Madeira. A sessão começa pelas 9 horas contando com a presença do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, e da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.

Esta é uma iniciativa da Comissão para a Igualdade e a Inclusão da Universidade da Madeira (UMa), em parceria com a Secretaria Regional da Inclusão, do Trabalho e da Juventude, a Embaixada do Canadá, a ONG White Ribbon, a UMAR-Madeira e a Associação Presença Feminina.

Cristina Santos Pinheiro, docente da Faculdade de Artes e Humanidades (FAH) e Coordenadora da Comissão para a Igualdade e Inclusão da UMa vai intervir, bem como José Alberto Gonçalves, também docente da FAH-UMa, que apresentará a conferência 'Masculinidade(s): uma perspectiva ao longo do ciclo de vida”. A iniciativa contará ainda com a contribuição de Humberto Carolo, Presidente da ONG White Ribbon.