Futuro dos media em debate na terça-feira com presença do primeiro-ministro

Os associados da Plataforma de Media Privados (PMP) organizam na terça-feira uma conferência sobre "O futuro dos media", iniciativa que contará com as presenças do primeiro-ministro e ministro da tutela, confirmaram à Lusa fonte da organização.

A conferência, que decorrerá durante a manhã, será encerrada pelo Presidente da República, numa mensagem de vídeo.

Organizada pela Media Capital, Medialivre, Impresa, Público e Renascença, os cinco associados da PMP, a conferência conta ainda com a presença da RTP, que foi convidada para o evento, e abordará temas desde a sustentabilidade financeira do setor até ao serviço público, entre outros.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, marcam presença nesta iniciativa, que decorre no Pestana Palace, em Lisboa, segundo fontes dos meios.

A Lusa tentou falar com o diretor executivo da PMP, Luís Nazaré, mas até ao momento não foi possível.

Em 24 de setembro, Pedro Duarte anunciou que iria apresentar "nas próximas semanas" o plano de ação para os media, que vai incluir um "código" da comunicação social, e quer ter o "maior consenso possível".

"Estamos a trabalhar num plano que vamos anunciar nas próximas semanas, não demorará muito tempo a apresentar o plano de ação para os media, temos vindo a trabalhar ouvindo o maior número de pessoas", nomeadamente os meios de comunicação social e representantes dos jornalistas, disse o ministro, que tem a tutela dos media, na 4.ª edição da Cimeira Empresarial Transatlântica, em Lisboa.