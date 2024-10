Ligação Funchal-Nova Iorque pela Azores Airlines passará a ter escala nos Açores

No próximo Inverno IATA, que começa no último domingo de Outubro e termina no último sábado de Março, a ligação directa Funchal-Nova Iorque, operada pela Azores Airlines, passará a ser realizada com uma paragem programada no hub da companhia aérea que, neste caso, é Ponta Delgada, nos Açores.

Contactada pelo DIÁRIO, a Azores Airlines explica que "tem vindo a apostar num modelo de Hub and Spoke, com vista a permitir uma melhor eficiência operacional e a otimização de meios (tanto técnicos, como humanos), ao mesmo tempo que possibilita aos passageiros múltiplas ligações na rede, através de um ponto central. O modelo de operação em Hub permite aumentar o número de operações que convergem para esse Hub, que neste caso é Ponta Delgada, nos Açores".

Numa nota enviada esclarece que, não obstante e tendo em conta a perspectiva de procura, acordos comerciais estabelecidos e até a época do ano em que a operação se realiza, a companhia aérea pode optar "por operar ponto-a-ponto".

Dá ainda conta que os passageiros continuam a encontrar o voo nos sistemas de reserva, mas que este mencionará a escala na Ponta Delgada.

O mesmo acontecerá à ligação Toronto-Funchal, "à semelhança do que se verificou o ano passado", conclui a nota enviada.

Tal como anunciado anteriormente pelo DIÁRIO, a partir de Junho de 2025 a companhia norte-americana United Airlines começará a operar na Madeira com um voo Funchal-Newark.