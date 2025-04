Chelsea deve justificar favoritismo nos 'quartos' ainda com 'vice' Fiorentina na luta

O Chelsea deve apresentar os seus argumentos futebolísticos na Liga Conferência, defrontando nos quartos de final os polacos do Legia Varsóvia, de Gonçalo Feio, numa fase em que ainda está a Fiorentina, finalista nas duas últimas épocas.

Os 'blues' mostraram desde sempre ser uma equipa de outro campeonato, nesta terceira competição europeia de clubes, ao somarem por vitórias os seis jogos da fase de liga, com mais dois pontos do que o Vitória de Guimarães, segundo classificado.

A formação do italiano Enzo Maresca, que conta com o internacional luso Pedro Neto, avançou para os 'quartos' com mais dois triunfos frente ao Copenhaga, por 2-1 na Dinamarca e 1-0 em Londres, enquanto segue no quarto lugar da Premier League, com mais um ponto do que o tetracampeão Manchester City.

É com este estatuto que enfrenta o Legia Varsóvia, treinado pelo português Gonçalo Feio, e que conta ainda com os lusos Rúben Vinagre e Claude Gonçalves, que regressou às vitórias na Ekstraklasa, após uma fase menos positiva, com três jornadas sem vencer, que o relegaram para o quinto lugar.

O embate entre Legia e Chelsea, em Varsóvia, abre a ronda dos 'quartos', na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), antecedendo os jogos dos também candidatos ao título Betis, 'carrasco' do Vitória de Guimarães na eliminatória anterior, em casa com os também polacos do Jagiellonia, e da Fiorentina no terreno dos eslovenos do Celje.

O Betis, que conta no plantel com William Carvalho e o guarda-redes Guilherme Fernandes, empatou na visita ao líder FC Barcelona depois de seis vitórias seguidas na LaLiga, estabelecendo-se no sexto lugar, em igualdade com o Villarreal, quinto, e é detentor de mais potencial do que o adversário polaco, do defesa João Moutinho, do médio Tomás Silva e do avançado Edi Semedo.

O Jagiellonia é atualmente o terceiro colocado na Liga nacional, a três pontos do líder Raków Czestochowa, e assegurou a presença nos quartos de final com duplo triunfo diante do Cercle Bruge, por 3-0 em casa e 2-0 fora, enquanto o Betis bateu o único representante português, ao golear por 4-0 em Guimarães, desfazendo a igualdade 2-2 registada em Sevilha.

O quarto classificado da Liga eslovena, que conta com o guarda-redes português Ricardo Silva, recebe a Fiorentina, oitava na Serie A, num embate em que a formação 'viola', que procura a terceira final seguida na competição, é claramente favorita, depois de ter eliminado o Panathinaikos, recuperando, com o 3-1 em Florença, da desvantagem trazida com a derrota por 3-2 na Grécia. Por seu lado, o Celje teve uma disputa mais 'apertada', necessitando das grandes penalidades para afastar o Lugano (1-0 em casa e 4-3 na Suíça, com 5-4 no prolongamento e 1-3 nos penáltis).

Djurgarden e Rapid Viena protagonizam o outro embate da eliminatória, o único sem possibilidade de ter jogadores portugueses, depois de superarem, respetivamente, os cipriotas do Pafos (derrota por 1-0 e triunfo caseiro por 3-0) e os bósnios do Borac (duas igualdades 1-1 decididas por 2-1 no prolongamento, na capital austríaca).

Os suecos estão ainda no arranque do campeonato local, mas já somaram uma derrota na ronda inaugural, enquanto os austríacos seguem no quinto e penúltimo posto da fase de apuramento do campeão nacional.

Em 2024/25 disputa-se a quarta edição da Liga Conferência, cuja final está marcada para a cidade polaca de Wroclaw, em 28 de maio, depois dos triunfos anteriores de Roma, então sob a orientação de José Mourinho, West Ham e Olympiacos.