Colisão na Estrada do Garajau resulta em danos materiais

Duas viaturas ligeiras colidiram, há instantes, no cruzamento da Estrada do Garajau, no Caniço.

O acidente não provocou feridos, mas causou danos materiais nas duas viaturas, que colidiram ao meio da estrada, deixando o trânsito congestionado no local.

A Polícia de Segurança de Pública (PSP) foi accionada e tomou conta da ocorrência.