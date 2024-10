Lourenço Viveiros e Bárbara Cunha campeões na 5.ª etapa do Campeonato Nacional de SUP Race

Terminou hoje a 5.ª etapa do Campeonato Nacional de SUP Race, prova inserida no Madeira Island SUP Challenge e organizada pelo Clube Naval do Funchal, tendo Lourenço Viveiros e Bárbara Cunha sido consagrados campeões na categoria de Sprints.

Este domingo foi destinado aos sprints, prova de velocidade com uma boia de rodagem técnica. As provas tiveram início às 10h30 e a entrega de prémios teve lugar no Race Center pelas 14h00.

Os vencedores foram premiados com um total de 3.400 euros em prémios monetários, assegurados pelo patrocinador Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade.

Eis os resultados após as duas provas (Maratona e Sprint):

Open Men:

- Lourenço Viveiros

- Paulo Freitas

- Rui Ramos

Sub18 Men:

- Lourenço Viveiros

- Francisco Vieira

- Aron Ramos

Sub15 Men:

- Gonçalo Silva

- Aron Ramos

- Paulo Vieira

Sub12 Men:

- Martim Vilaça

-Jonah Siaussat

- Leonardo Sousa

Open Women:

Bárbara Cunha

Verónica Silva

Clara Erra

Sub15 Women:

Bárbara Cunha

Francisca Costa

Margarida Faria