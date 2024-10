Zona Madeira do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de voleibol arranca este fim-de-semana

É já este fim-de-semana que arranca a competição Zona Madeira do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão 2024/2025, de Seniores Masculinos e Seniores Femininos de voleibol.

Nos femininos, a Zona Madeira conta, esta temporada, com 6 equipas: CS Madeira, AD Machico, CS Marítimo, CE Levada, CDEBS Santa Cruz e CF Carvalheiro.

Já nos seniores masculinos são apenas três equipas: CS Marítimo, CDEBS Santa Cruz e ARCA d’Ajuda, isto depois do CF Carvalheiro ter desistido da competição.

A ‘Zona Madeira’ irá decorrer desde Outubro até ao final do mês de Janeiro. O primeiro classificado da ‘Zona Madeira’ qualifica-se directamente para a ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, que corresponde aos jogos de acesso ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.

Segundo explica nota à imprensa, "a ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão é composta por 6 equipas, as 4 melhores classificadas da 1.ª Fase de Portugal Continental, o representante da R. A. Açores e o representante da R. A. Madeira. A forma de disputa é todos contra todos, a duas voltas, sendo que o 1.º classificado desta ‘Série dos Primeiros’ é o Campeão Nacional da 2.ª Divisão e ascende à 1.ª Divisão Nacional, e o 2.º classificado irá disputar um play-off, à melhor de 3 jogos, com a equipa classificada em penúltimo lugar da ‘Série dos Últimos’ da 1.ª Divisão, para decidir quem ocupa a última vaga na 1.ª Divisão Nacional".

Na época 2023/2024 os vencedores da Zona Madeira foram o CE Levada, nos seniores femininos, e do CDEBS Santa Cruz, nos seniores masculinos.