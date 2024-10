Ronaldo regressa ao 'onze' de Portugal na estreia de Renato Veiga

O avançado Cristiano Ronaldo está de regresso à equipa titular de Portugal que vai hoje defrontar a Polónia, enquanto Renato Veiga vai fazer a sua estreia absoluta em Varsóvia, na terceira jornada da Liga das Nações de futebol.

Como se esperava, Ronaldo, que foi suplente no último jogo com a Escócia (2-1) em setembro, volta ao 'onze' do selecionador Roberto Martínez, com Diogo Jota a regressar ao banco de suplentes, com a principal surpresa a aparecer na defesa.

Renato Veiga, que ainda não tem qualquer internacionalização, ganhou a 'corrida' a António Silva e vai fazer dupla com Rúben Dias no centro da defesa da seleção nacional.

O defesa do Chelsea, de 21 anos, já tinha sido convocado em setembro, para os jogos com Croácia (2-1) e Escócia, mas acabou por não somar qualquer minuto.

No meio-campo, Rúben Neves rende João Palhinha, que já se sabia que não ia atuar, já que ficou fora de ficha de jogo, e Diogo Dalot regressa ao lado direito, por troca com Nélson Semedo.

Num esgotado Estádio Nacional de Varsóvia, com 58 mil espetadores nas bancadas, Portugal vai atuar com Diogo Costa na baliza, atrás de uma defesa formada por Dalot, à direita, Nuno Mendes, na esquerda, e Rúben Dias e Renato Veiga no centro.

Rúben Neves será o médio mais recuado, atrás de Bernardo Silva e Bruno Fernandes, com Rafael Leão e Pedro Neto no apoio a Cristiano Ronaldo.

Do lado de Polónia, como esperado, destaque para a presença do avançado e capitão Robert Lewandowski na equipa titular.

O Polónia-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do neerlandês Serdar Gozubuyuk.

Três dias depois, a seleção lusa defronta a Escócia, em Glasgow, também com inicio às 19:45.

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.