Silas mantém o mesmo onze para defrontar o FC Porto B

Marítimo e FC Porto B sobem daqui a pouco ao relvado do Estádio do Marítimo para cumprirem o jogo referente à sétima jornada da Liga Portugal 'Meu Super' (II Liga).

Numa partida que tem início marcado para as 14 horas os verde-rubros apresentam o mesmo onze que defrontou na derradeira jornada a União Leiria, onde vieram a empatar a uma bola.

Assim sendo Jorge Silas escolheu a seguinte equipa inicial: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Rodrigo Borges, Romain Correia, Pedro Empis, Noah Madsen, Rodrigo Andrade, Fransérgio, Carlos Daniel, Euller Silva e Patrick Fernandes.

Já do lado do Fc Porto B o onze apresentado por João Brandão é o seguinte:

Gonçalo Ribeiro, Filipe Sousa, Gabriel Brás, Felipe Silva, Luís Gomes, Domingos Andrade, André Castro, Gil Martins, Anhá Candé, Jorge Meireles, Tiago Andrade.

De referir que à entrada para esta jornada o Marítimo ocupa o 13.º lugar com seis pontos somados, enquanto os portistas estão no penúltimo lugar, 17.º, com quatro pontos.