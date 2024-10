Associação de Paralisia Cerebral da Madeira quer "desmistificar preconceitos"

Para assinalar o Dia Nacional da Paralisia Cerebral, comemorado a 20 de Outubro, a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM) vai dinamizar diversas actividades ao longo da próxima semana. O objectivo, segundo a instituição, é "desmistificar alguns preconceitos relacionados com a paralisia cerebral e, em paralelo, sensibilizar para a importância do respeito, inclusão e capacitação das pessoas com esta condição de vida".

Assim, de 14 a 18 de Outubro, estão previstos eventos diários, que envolvem os utentes e os técnicos da APCM.

Na segunda-feira (14), realizar-se-á uma massagem de som e oficina criativa, dinamizada pela musicoterapeuta e animadoras socioculturais da APCM, tendo como convidados um grupo de alunos da unidade especializada da Escola Horácio Bento Gouveia.

No terça-feira (15), a 'Rádio Ritmo' da APCM vai à Escola Profissional Atlântico e, no dia seguinte, 16 de Outubro, é a vez da banda 'Rabuçados de Funcho' visitar a Escola Horácio Bento Gouveia. A 17 de Outubro realiza-se um concerto da Banda Militar da Madeira nas instalações da APCM e, a 18, último dia do evento, haverá uma sessão fotografia aos utentes pelo fotógrafo Henrique Seruca.

As acções de sensibilização podem ser acompanhadas nas redes sociais da associação, nomeadamente no Facebook e Instagram.

Sobre a APCM

A APCM é uma IPSS, fundada em 1991 por um grupo de pais e técnicos, cuja missão é prestar apoio a jovens e adultos portadores de paralisia cerebral e patologias afins em três respostas sociais distintas: centros de actividades ocupacionais, lar residencial e reabilitação. Actualmente, a associação presta apoio a cerca de 300 pessoas, das quais 49 são residentes do lar da APCM.