ADN quer criação de uma taxa turística única na Madeira

O ADN considera que, em prol de um desenvolvimento sustentável e justo para todos os municípios da Região, deve ser criada uma taxa turística única, a ser paga pelos turistas à chegada ao Aeroporto ou Porto do Funchal, no momento de entrada na ilha.

"Esta medida tem como objectivo garantir uma distribuição mais equitativa dos recursos provenientes do turismo, beneficiando todos os concelhos da RAM de forma justa e proporcional. Actualmente, é prática comum que os turistas pernoitem num concelho, mas visitem e usufruam das infra-estruturas e atracções de vários outros, sem que estes recebam qualquer retorno financeiro directo pelo impacto que suportam", considera o partido.

O ADN defende que o valor arrecadado seja canalizado para a AMRAM, que ficaria responsável pela distribuição equitativa do dinheiro. "Esta distribuição visa apoiar os municípios na preservação do seu património natural e cultural, na melhoria das infraestruturas e na promoção de iniciativas que melhorem a experiência turística na Madeira, em harmonia com os princípios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental", explica.

O partido diz estar convicto de que "esta solução trará benefícios significativos para a RAM, promovendo um modelo mais inclusivo e equilibrado de desenvolvimento turístico, ao mesmo tempo que garante que todos os municípios, grandes ou pequenos, possam continuar a desenvolver-se de forma harmoniosa".