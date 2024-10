Madeira quer criar "dos melhores Data Center do País"

A Madeira está decidida em criar "um dos melhores Data Center do país", assegura o presidente do Governo Regional.

Na exposição da MEO que mostra as mais recentes novidades tecnológicas, Miguel Albuquerque fez saber que das orientações dadas aos governantes, está "apoiar, fixar e promover tudo o que é relacionado com a economia digital".

O objectivo é "fazer com que a Madeira se situe no mercado internacional em.igualdade com as suas concorrentes".

Reafirmou ainda que outra prioridade no sector é a aposta na Inteligência Artificial (IA), desenvolvendo "este potencial gigantesco que a IA traz", convicto que será "um dos maiores avanços para a humanidade", mesmo reconhecendo que também trará problemas.