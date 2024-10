Chega-Madeira propõe solução para diminuir listas de espera nos hospitais públicos da Região

O Chega-Madeira apresentou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um projecto de resolução que visa enfrentar de forma decisiva as longas listas de espera para cirurgias nos hospitais públicos da Região.

“O nosso compromisso é claro: estamos ao lado dos profissionais de saúde e principalmente, dos pacientes que continuam a ser prejudicados por um sistema que falha em garantir o direito fundamental à saúde", afirmou Miguel Castro, presidente e líder parlamentar do Chega-Madeira, citado em comunicado à imprensa.

“A saúde é um pilar essencial para uma sociedade equilibrada, e o Chega reconhece o papel insubstituível dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Contudo, a realidade que os madeirenses vivem hoje nos hospitais públicos é inadmissível. Esperar meses e em muitos casos anos, por uma cirurgia compromete não só a qualidade de vida dos doentes, mas também agrava as suas condições de saúde. Isto é uma violação clara do direito constitucional à proteção da saúde, previsto no Artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa,” sublinhou Miguel Castro.

O projecto propõe uma abordagem alternativa ao sistema atual, terminando com as infindáveis listas de espera. Esta solução será implementada através de parcerias que garantam acesso a cuidados de saúde de forma rápida e eficaz.

Miguel Castro concluiu afirmando: