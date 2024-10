Madeira associa-se a iniciativa pela paz na Palestina

A Madeira associou-se, esta sexta-feira, a uma iniciativa nacional pela paz na Palestina.

A concrentração no Funchal teve lugar na Placa Central, junto à Sé Catedral, visando apelar à paz naquele país do Médio Oriente e à solidariedade para com o povo palestiniano, reivindicando o fim da guerra naquela zona do globo.

Esta iniciativa estava integrada na Jornada Nacional de Solidariedade com o povo palestiniano, que termina amanhã. As várias acções têm sido promovidas pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e pelo Projecto Ruído - Associação Juvenil.

No Funchal, a iniciativa contou com a pintura de um mural colectivo ao vivo, em defesa dos valores da Paz, da arte em diálogo com os cidadãos, na rua, um projecto artístico projectado pelo escultor Francisco Simões, que contou com a participação de dezenas de pessoas.

O Bloco de Esquerda também se associaou a esta acção, uma forma de reafirmar a sua posição firme de "condenação do genocídio em curso contra o povo da Palestina, perpetrado pelo Estado de Israel". Diz a estrutura regional do Bloco, em comunicado, que "esta ofensiva, que ameaça estender-se a outros países do Médio Oriente, coloca em risco a paz mundial e a estabilidade da Região".