Accionistas do Marítimo aprovam contas da SAD com resultado negativo

O Relatório e Contas da SAD do Marítimo, da II Liga de futebol, que apresentou um resultado negativo de 4,496 milhões de euros em 2023/24, foi hoje aprovado por larga maioria em Assembleia Geral (AG), no Funchal.

Com 95% do capital social presente na AG, que decorreu no Estádio do Marítimo, ao longo de quase quase duas horas, as contas foram aprovadas com apenas quatro abstenções.

O presidente da Mesa da AG da SAD 'verde-rubra', José Lino Tranquada Gomes, salientou as "dificuldades que o clube atravessa", uma vez que a descida de divisão foi um "marco infeliz" na vida da coletividade, acrescentando a necessidade de "retomar o caminho da I Liga de futebol".

"O balanço negativo tem a sua explicação pela diminuição muito acentuada das receitas televisivas, assim como [da contribuição] do Governo Regional, pelo que não há milagres", explicou, para depois dizer que a "estabilidade" depende da "subida de divisão".

Apesar de apresentar resultados no 'vermelho' pelo segundo exercício consecutivo, depois do saldo de 338 mil euros negativos na época 2022/23, José Lino Tranquada Gomes fez questão de lembrar que há um balanço "muito positivo de capitais próprios", concluiu.

O Marítimo tem o próximo jogo agendado para domingo, às 15:30, frente ao Académico de Viseu, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, a contar para a oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Bruno Vieira, da associação de Lisboa.

Decorridas sete jornadas, os insulares ocupam o 11.º lugar, com os mesmos nove pontos de União de Leiria, Torreense e Feirense.