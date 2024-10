FREE Madeira promove 'workshop' de bitcoin para iniciantes em Outubro

A Associação FREE Madeira (Fórum Regional para a Educação Económica) promove o evento educativo 'Introdução ao Bitcoin - Workshop', em Outubro, no Funchal. Neste 'workshop', especialmente pensado para iniciantes, serão discutidos conceitos como o funcionamento do dinheiro e noções básicas de bitcoin.

No final desta formação, explica a FREE Madeira, os participantes ficarão a saber como o dinheiro evoluiu até às moedas fiduciárias, quais os seus problemas e como bitcoin pode ser a solução. Aprenderão ainda, de forma prática, como utilizar bitcoin para poupança e pagamentos do dia-a-dia.

A iniciativa acontece a 15 de Outubro (terça-feira) das 18 horas às 21:30. As inscrições estão abertas até 13 de Outubro, estando limitadas aos lugares disponíveis.

O workshop é presencial e inteiramente conduzido em português, e tem lugar no Cowork Funchal (Rua das Mercês, no 41, Funchal), tendo a inscrição o valor de 10 euros.

Para mais informações, os interessados poderão enviar e-mail para [email protected].

Sobre a FREE Madeira

A Associação FREE Madeira - Fórum Regional para a Educação Económica - é uma organização sem fins lucrativos focada na educação económica na Região Autónoma da Madeira. Fundada em 2022, pretende auxiliar a população na transição para o novo paradigma monetário, desde grandes a pequenas empresas, bem como cidadãos comuns.

Os principais objectivos da Associação são:

● Promover a educação local sobre bitcoin;

● Apoiar a adoção do bitcoin em Portugal, particularmente no arquipélago da Madeira;

● Apoiar a comunidade local (particulares e empresas) nesta transição monetária;

● Tornar o Arquipélago da Madeira num líder tecnológico, atraindo investimento local e internacional;

● Apoiar a sustentabilidade energética, contribuindo para projectos locais de mineração, baseados em energia sustentável.

A Associação organizou em Março deste ano a Conferência Bitcoin Atlantis, no Estádio do Marítimo, que contou com mais de 3.000 participantes e mais de 200 oradores. Durante essa semana, a Associação promoveu mais de 20 eventos paralelos à Conferência, entre eles o workshop 'Bem-vindo ao Bitcoin', o primeiro evento introdutório exclusivamente dedicado ao Bitcoin e em português.