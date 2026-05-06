Redução do desemprego evidencia trajectória "muito positiva" da economia regional

A Região Autónoma da Madeira volta a destacar-se positivamente no panorama nacional do emprego, ao registar, no primeiro trimestre de 2026, uma taxa de desemprego de 4,5%. Trata-se da taxa de desemprego mais baixa do país e, significativamente, inferior à média nacional, que se fixou nos 6,1%, segundo dados divulgados esta manhã pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Madeira alcança a mais baixa taxa de desemprego do país No 1.º trimestre de 2026, segundo o Inquérito ao Emprego divulgado pelo INE, apenas 4,5% da população activa não tinha trabalho

Segundo nota emitida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, os resultados do Inquérito ao Emprego relativos à taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira indicam uma redução de 2,2 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre homólogo e de 0,4 p.p. face ao trimestre anterior.

A população desempregada foi estimada em 6,4 mil pessoas, menos 29,7% do que no mesmo período do ano passado e menos 7,9% face ao trimestre anterior.

Também a população inactiva voltou a diminuir: menos 2,9% do que há um ano e menos 1,8% em comparação com o trimestre precedente.

A mesma nota refere que esta evolução traduz uma maior entrada de residentes no mercado de trabalho e contribuiu para um novo máximo histórico da população activa, que atingiu as 142,3 mil pessoas.

Destaca ainda que entre as nove regiões NUTS II do país, a Madeira evidencia-se de forma inequívoca. Apenas três regiões conseguiram melhorar os seus indicadores face ao trimestre anterior: Península de Setúbal, Alentejo e Madeira. Acresce ainda o facto de a Região ser a única a reduzir simultaneamente o desemprego em termos trimestrais e homólogos.

Salienta também que num contexto em que o país registou, no início de 2026, um agravamento sazonal do desemprego (+0,3 p.p.), a Madeira contrariou a tendência e voltou a registar uma descida (-0,4 p.p.), reforçando o diferencial positivo face ao conjunto nacional.

A Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, sublinha que os resultados hoje conhecidos reflectem uma trajectória muito positiva da economia regional.

“Estes dados comprovam que o crescimento económico regional se está a traduzir em mais e melhores oportunidades de trabalho. São também o resultado de políticas activas de emprego bem direccionadas, que promovem a inserção profissional dos jovens, apoiam os trabalhadores e reforçam a coesão social”, destaca a governante com a tutela do Emprego, acrescentando ainda que "o desempenho da Região evidencia o forte espírito de coesão social vivido na Madeira. Temos empresas que investem, inovam e confiam no mercado local. Da parte do Governo Regional, continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com o tecido empresarial e com os trabalhadores, sem descurar a aposta na qualificação e na formação. O nosso principal objectivo é promover e criar mais emprego e, igualmente importante, emprego estável, porque é essa conjugação que permite alcançar resultados duradouros”, concluiu.