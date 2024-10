Taça dos Campeões da Europa quer continuar nas ‘areias’ do Porto Santo

O sucesso dos últimos dois anos, a organização, a hospitalidade, a leveza da areia da praia deixam antever que a Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia continue a consagrar campeões no Porto Santo em 2025.

A ambição e o desejo foi feito por ‘unanimidade’ esta tarde na conferência de imprensa de apresentação da edição de 2024 da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia que teve lugar nos Paços do Concelho do Porto Santo.

Miguel Fernandes, vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), para além de agradecer à Federação Europeia de Andebol (EHF) a confiança depositada na realização deste evento ao longo de três anos (2022, 2023 e 2024), bem como o apoio importante e imprescindível do Governo Regional e da Câmara Municipal do Porto Santo, para além da enorme colaboração da Associação de Andebol da Madeira.

“Que esta edição seja mais um enorme sucesso tal como as anteriores e que num futuro próximo este evento ainda esteja por cá”, acrescentou o vice-presidente da FAP.

Já Gabriella Horváth, responsável máxima do andebol de praia da EHF enalteceu o crescimento desta prova que comemora a sua 10.ª edição no Porto Santo, bem como todo o trabalho da EHF em promover a competição bem como os locais que a acolhem, neste caso o Porto Santo nos últimos três anos.

“A hospitalidade das pessoas do Porto Santo, a sua organização, a beleza da ilha, assim como as condições oferecidas aos atletas e equipas, são formidáveis e ajudam no sucesso do evento”, começou por afirmar a representante da EHF.

“Os testemunhos de atletas, treinadores e outros, presentes nesta ‘Liga dos Campeões’, são a clara demonstram-se que se sentem em casa no Porto Santo e desejam cá voltar”, reforçou Gabriella Horváth para depois adiantar que “é nosso desejo continuar a ter o Porto Santo no andebol de praia da EHF”.

Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo não escondeu a felicidade de ter um evento como este na ilha. “Para além de termos colocado o Porto Santo no mapa da Europa de andebol de praia, e até do Mundo, serviu para aprendermos como realização uma competição desta grandeza. Muitos dos atletas não conheciam a ilha, mas a verdade é que actualmente o andebol de praia e este evento é sem dúvida um mais valia na promoção do Porto Santo como destino turístico e com capacidades impares para receber competições internacionais”, começou por adiantar.

Em termos futuros, “Queremos continuar a ter este evento, bem como trazer a modalidade em termos de indoor, pois temos um pavilhão com excelentes condições que é capaz de receber eventos nacionais e internacionais de grande nível”, reforçou.

“Esta edição de 2024 conta já com ‘casa cheia’ na ilha, o que demonstra bem sucesso alcançado nos anos anteriores. Esperemos que em 2025 se repita”, concluiu. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Finalmente Roberto Silva foi o representante do Governo Regional da Madeira na conferência e fez questão de deixar a mensagem enviada por Bárbara Spínola, directora regional do Turismo, que por motivos de deslocação não conseguiu marcar presença no Porto Santo.

“É com enorme prazer que o Governo continua a apostar fortemente neste evento de renome europeu e que para além da sua competição de enorme espectacularidade consegue promover o Porto Santo como destino turístico da melhor forma. Nos últimos anos a prova, através dos media e das redes sociais levou a imagem e a ‘marca’ Porto Santo aos quatro cantos do Mundo. É nosso desejo continuar a estarmos presentes no apoio futuro do evento”, referiu Roberto Silva através da mensagem deixada pela directora regional do Turismo.