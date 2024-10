UEFA e Associação Europeia de Clubes prolongam parceria estratégica até 2033

A UEFA e a Associação Europeia de Clubes (ECA) prolongaram hoje seu Memorando de Entendimento (MoU), que foi originalmente assinado em setembro de 2023, até julho de 2033, anunciou em comunicado a entidade liderada por Aleksander Ceferin.

Segundo a UEFA, este "desenvolvimento fortalece ainda mais a estreita parceria" com a ECA, reforçando "a sua colaboração de longo prazo em questões importantes de governança, desportivas e comerciais para competições masculinas e femininas".

O organismo que rege o futebol europeu acrescentou que "a extensão de hoje garante que os clubes em toda a Europa continuem a colher uma ampla gama de benefícios e reafirma o compromisso de ambas as organizações em impulsionarem o crescimento sustentável do futebol europeu em todos os níveis".

O MoU para o ciclo 2030-33 permite que a UEFA Club Competitions SA (UCCSA) -- a 'joint venture' entre a UEFA e a ECA -- avance com a nomeação de agências de marketing e vendas para gerir os direitos comerciais das competições masculinas de clubes da UEFA, incluindo a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência para os ciclos 2027-30 e 2030-33.

Isto, em adição à gestão conjunta em andamento da Liga dos Campeões feminina e da nova competição feminina de clubes da UEFA (com lançamento previsto para a próxima temporada) para o ciclo de 2025-30 e, agora, até 2033.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, saudou o prolongamento da validade do acordo.

"A nossa parceria com a ECA é a base de um ecossistema inclusivo, sustentável e dinâmico que beneficia toda a pirâmide do futebol europeu. Juntos, estamos comprometidos em aumentar a proeminência global das competições de clubes da UEFA, ao mesmo tempo em que garantimos que clubes de todos os tamanhos, em todas as regiões, continuem a prosperar dentro e fora do campo", referiu o esloveno, citado pela UEFA.

Por seu turno, o presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi, líder do Paris Saint-Germain, considerou que o MoU "é uma notícia fantástica para todos os clubes europeus, e para a futura estabilidade e crescimento do futebol europeu".

Segundo o responsável, o MoU solidifica a colaboração da ECA com a UEFA em questões de governança, representação, desportivas, regulatórias, financeiras e comerciais, o que garantirá o desenvolvimento e o sucesso contínuos do jogo em todos os níveis.

Com a associação da ECA agora a totalizar mais de 715 clubes de todos os tamanhos em 55 países da Europa, Al-Khelaifi disse estar "feliz" por aprofundar o relacionamento de confiança com a UEFA, como o único órgão representativo dos clubes na Europa".