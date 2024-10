Tempestades dos dois lados do Atlântico, também na política

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais e revistas nacionais desta quinta-feira, 10 de Outubro de 2024, onde se destacam as tempestades naturais que assolam Portugal e os EUA, mas também as tempestades políticas, com o Orçamento de Estado e as eleições presidenciais norte-americanas a marcarem a imprensa.

No Correio da Manhã:

- "Orçamento castiga gasolina e gasóleo"

- "Subida da taxa de carbono compensa alívio do IRS"

- "Salário mínimo da função pública 50 cêntimos superior ao do privado"

- "Plantel do Benfica vale 483 milhões"

- "FC Porto: Ataque a Villas-Boas nas paredes do dragão"

- "Sporting: Alarme com assédio a Hugo Viana"

- "Vila Real: Autarca suspeito financia encontro nacional de juízes"

- "Carla Leal: Corpo arrastado 100km no mar"

- "Família cercada entrega triplo homicida"

- "Suspeito em fuga apanhado em Pinhal Novo"

- "SIC e Maria João Avillez arriscam multa"

- "Tempestade deixa rasto de destruição"

Na revista Visão:

- "Guterres, o combatente solitário"

- "Reportagem no Líbano. A luta pela sobrevivência"

- "Se7e. 25 séries para ver na TV"

- "Revelações. Os episódios mais caricatos da política portuguesa"

- "Ciência. O veneno das pessoas tóxicas"

Na revista Sábado:

- "Duques de Palmela. A saga da família mais rica de Portugal"

- "Retratos. Alexandra de Lencastre, Simone e mais 98 famosos como nunca os viu"

- "Reportagem. 13 horas com o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, a tentar salvar o orçamento"

No Público:

- "Governo já criou mais grupos de trabalho do que Costa em dois anos"

- "Orçamento. Margem para excedente pode ser mais curta do que Governo prevê"

- "Pinto Luz: 'Ficaria muito surpreendido' se o PS votasse contra"

- "Cultura espera aumentar dotação em 18%"

- "RTP. Bruno Nogueira de regresso à televisão"

- "Parlamento. Atraso nas nomeações deixa queixas de racismo no vazio"

- "Mobilidade. Operadores rodoviários preocupados com novo passe"

- "Médio Oriente. Operação israelita em Gaza faz dezenas de mortos e encurrala 400 mil"

- "Covid longa. Quase metade das pessoas que teve a doença continua com sintomas"

no Jornal de Notícias:

- "Moreira ataca Governo por atraso que impede videovigilância no Porto"

- "Tempestade Kirk. Rasto de destruição no Norte e Centro"

- "Furacão Milton. Milhões em fuga na Florida"

- "'Temos tempo' para decidir voto sobre Orçamento"

- "F. C. Porto. Samu com melhor arranque do que Jardel ou Falcao"

- "Benfica. Águia é quem cede mais jogadores (17) às seleções"

- "Triplo homicida estava com o pai em casa de familiares"

- "Relatório. Incendiários responsáveis por um terço dos fogos deste ano"

- "Educação. Escolas sem soluções para 125 mil alunos disléxicos"

- "Televisão. Série recria escândalo sexual de Taveira"

No Diário de Notícias:

- "Furacões e política. Biden e Harris tentam lidar com impacto do 'Milton' na campanha"

- "O que se sabe do OE possível que será hoje entregue"

- "Montenegro mais confiável que Marcelo [sondagem]"

- "Justiça. PJ detém triplo homicida de Lisboa. Estava a 35km do local do crime"

- "Entrevista. Miguel Xavier: 'Portugal está abaixo do nível exigível na resposta às perturbações psiquiátricas comuns'"

- "Consumo. Gastos nos super e hipermercados a crescer quase 5% para mais de 10 mil milhões de euros"

- "Nobel da Química. E o Homem criou as proteínas. Inteligência Artificial domina Nobel da Química"

No Negócios:

- "17 medidas do OE 2025 que vão mexer com empresas e famílias"

- "Privatização da TAP atrai candidatos de fora da Europa"

- "Existem três novas suspeitas de fraude com fundos da UE"

- "França ficou mais arriscada. Rating é a próxima prova"

- "Imobiliário. Antigo estádio do Porto com investimento de 300 milhões"

- "Estados Unidos. Roubini diz que vitória de Trump irá gerar choque económico"

No O Jornal Económico:

- "UTAO aplaude Orçamento sem 'cavaleiros' orçamentais"

- "Conferência do 8.º aniversário do Jornal Económico. Pedro Reis e Horta-Osório defendem redução do IRC para aumentar salários e competitividade"

- "Governo só incluirá descida de IRC para 2025"

No O Jogo:

- "'Pode chegar muito longe'. Samu pôs capital do País Basco a torcer pelo FC Porto e ex-colega Kike García vê nele qualidades a polir"

- "Apanha-bolas: 11 'MVP' premiados com manhã de treino no Olival"

- "Trajeto que surpreende o próprio. Rodrigo Mora confessou não contar integrar formação principal tão cedo"

- "Voleibol. História continua na Champions. Inédito apuramento das portistas, dois anos após regresso da secção"

- "Sporting. 'Harder tem fome de golos'. Selecionador dinamarquês dos Sub-21, Steffen Hojer, explica-nos promoção do avançado dos leões"

- "Hugo Viana seria boa escolha para o Manchester City, diz Boa Alma"

- "Benfica. Colossos na pista de Carreras"

- "Braga. Guitane, talento e ambição à medida"

- "V. Guimarães. Handel a justificar olhar de Martínez"

- "Seleção. 'Agressividade diferencia-o'. Novidade Samu Costa foi treinado por Vasco Faísca"

No A Bola:

- "O que mudou com três anos de Rui Costa"

- "Seleção. 'Não fui aposta de Amorim'. Renato Veiga, "grato ao Sporting", explica caminho que o levou de Alvalade para o Chelsea"

- "Sporting. Hugo Viana ganha força no Man. City"

- "Gyokeres fascinado com a Champions: 'O primeiro jogo foi especial'"

- "FC Porto. Iván Jaime e Otávio perdem espaço"

- "Tiago Djaló prepara estreia 'em casa'"

- "E. Amadora. Petit na calha para treinador"

E no Record:

- "Liverpool não larga Kökçü"

- "Turco foi treinado por Arne Slot no Feyenoord"

- "Gigante inglês voltou a observar médio frente ao At. Madrid"

- "Carlos Nocolia assume final de carreira"

- "'No Benfica tive um treinador e dois funcionários'"

- "Pavlidis já superou avançados da época passada"

- "Ponta-de-lança grego soma 16 oportunidades criadas"

- "Sporting: Viana e Amorim firmes até ao fim"

- "Interesse do City não mexe nos planos para esta temporada"

- "SAD também vai segurar principais jogadores em janeiro"

- "Regressam das seleções em cima do jogo de Portimão"

- "Israel, Maxi Araujo e Morita em risco para duelo da Taça"

- "Entrevista: Alex Merlim quer mais para o Sporting"

- "´Tenho prazer em treinar todos os dias"

- "Renato Veiga recorda percurso em Alcochete"

- "'Amorim decidiu não apostar em mim'"

- "Defesa do Chelsea procura 1.ª internacionalização"

- "FC Porto: Navarro em pleno - Marcano condicionado"

- "Rodrigo Mora e a chegada à equipa principal: 'Não pensava que fosse tão cedo'"

- "PSP investiga autoria de novos grafítis"