Florida insiste nos apelos de evacuação perante "pior tempestade num século"

As autoridades norte-americanas aumentaram hoje os apelos de evacuação antes da chegada de Milton, furacão que deverá chegar à costa na madrugada de quarta para quinta-feira como "a pior tempestade" a atingir a península da Florida "num século".

"Toda a península da Florida está sob alguma forma de vigilância ou alerta", destacou o governador da Florida, Ron DeSantis.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) alertou que Milton é "um furacão extremamente perigoso", de categoria 4 na escala Saffir-Simpson -- depois de ter sido anteriormente classificado como categoria 5, a mais elevada.

Milton pode ser "a pior tempestade na Florida num século", alertou hoje o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, à margem de uma reunião com os seus conselheiros na Casa Branca para fazer um balanço dos preparativos.

"Devem retirar-se agora, é uma questão de vida ou de morte", realçou ainda o chefe de Estado norte-americano, num apelo aos residentes do terceiro estado mais populoso dos Estados Unidos.

Num sinal da gravidade da situação, a Casa Branca anunciou que Joe Biden decidiu não ir como previsto no final da semana à Alemanha e depois a Angola.

O furacão, que se desloca de sudoeste para nordeste no golfo do México, deverá atingir a Florida durante a noite, de quarta para quinta-feira.

Antes disso, "ondas devastadoras" e uma "tempestade com risco de vida" são esperadas na terça-feira ao longo da costa norte da península de Yucatán, no México, alertou o NHC.

As alterações climáticas tornam mais provável a rápida intensificação das tempestades e aumentam o risco de furacões mais poderosos ao aquecer as águas do mar e dos oceanos, de acordo com os cientistas.

As temperaturas no Atlântico Norte têm vindo a evoluir continuamente há mais de um ano, em níveis de calor recorde, de acordo com dados do Observatório Meteorológico Americano (NOAA).

De acordo com o especialista meteorológico Michael Lowry, "se as piores previsões se concretizarem para a região de Tampa Bay, as inundações costeiras causadas por Milton poderão ser o dobro das observadas há duas semanas durante Helene".

"O Milton fortaleceu-se na segunda-feira a um ritmo alucinante", um dos "mais rápidos alguma vez observados na bacia do Atlântico", acrescentou.

Geradores, alimentos, água e lonas estão a ser distribuídos por toda a Florida e muitos residentes planeiam partir.

Em Tampa, dezenas de carros fazem fila para recolher sacos de areia para tentar proteger as suas casas das cheias esperadas.

O sudeste dos Estados Unidos ainda está a recuperar do Helene, um furacão devastador que causou inundações e danos consideráveis em meia dúzia de estados, causando pelo menos 234 mortes.