+Visão já beneficiou mais de 1.300 utentes em 2024

No âmbito do Programa '+Visão', entre Janeiro e Agosto deste ano, o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), já prestou apoio a mais de mais de 690 crianças e jovens, bem como mais de 670 idosos, totalizando mais de 1.300 beneficiários.

Na semana em que se assinada o Dia Mundial da Visão, a vice-presidente do IASaúde, Rubina Silva, citada em nota à imprensa, destacou a importância do investimento contínuo do Governo Regional, sublinhando que esta iniciativa representa um compromisso claro com o bem-estar da população da RAM. “Os programas de saúde representam um alívio financeiro para muitas famílias ao comparticipar um bem essencial, como é o caso dos óculos graduados, que poderiam, de outra forma, não ser tão acessíveis”, referiu.

O programa '+Visão Crianças e Jovens', implementado em 2022, permite que as famílias possam usufruir do apoio de 150 euros na aquisição de óculos graduados (aros e lentes graduadas), com prescrição médica, para crianças e jovens com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos.

Por outro lado, o programa de saúde '+Visão Seniores', lançado em 2019, foi concebido para assegurar que pensionistas com idade igual ou superior a 65 anos, que aufiram pensão inferior ao equivalente a 1,5 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), atualmente fixado nos 763,89 euros, beneficiem de uma comparticipação direta de 150 euros na compra de óculos graduados.

Em termos globais, o programa '+Visão' já beneficiou mais de 6.580 utentes, valor que que reflecte um investimento de mais de 987 mil euros.