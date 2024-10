Moscovo recebe Líderes Globais da Moda na BRICS+ Summit e na Moscow Fashion Week

Este Outubro, especialistas em moda, compradores, designers e líderes de associações de moda reuniram-se em Moscovo. A BRICS+ Fashion Summit e a Moscow Fashion Week, realizadas na capital russa, atraíram participantes de mais de 100 países. Ambos os eventos reuniram representantes-chave de mercados emergentes promissores, todos num só lugar.

Quase toda a produção mundial de vestuário está concentrada nos países BRICS+. A cooperação com países em desenvolvimento é de grande interesse para muitos estados. Como notaram os especialistas da BRICS+ Fashion Summit, que teve lugar de 3 a 5 de Outubro em Moscovo, as principais tendências a longo prazo são a sustentabilidade na produção, o consumo consciente, a introdução de marcas locais no mercado internacional e o uso de tecnologias avançadas, incluindo IA, para promover marcas.

“Na nossa Semana da Moda, estamos a demonstrar como combinar materiais ecológicos com tecnologias de ponta. A inovação continua a ser uma tendência fundamental”, afirmou Yang Jian, presidente Executivo da Associação de Moda da China, durante uma das sessões.

Além dos eventos de negócios, os participantes da BRICS+ Fashion Summit puderam visitar a Exposição Internacional ‘Heritage’, que apresentou mais de 40 designers que misturam cultura tradicional e costumes com tendências modernas da moda. Uma peça em destaque foi uma camisa da KENSUN, uma marca promissora da China, onde o bordado tradicional de dragão encontra botões e correntes futuristas. Perto dali, uma robe tradicional do Oriente Médio foi lindamente imaginado como uma capa versátil para homens e mulheres.

Mais de 80 desfiles foram realizados durante os seis dias da Moscow Fashion Week – provenientes da Rússia, Índia, Indonésia, Brasil e África do Sul.

A marca de moda RAEGITAZORO, de Jacarta, personificou a transformação de restos de tecido não utilizados em coisas com estilo - cortes de tecido néon transformados em conjuntos de roupa futuristas. A marca quis chamar a atenção do público para o problema da poluição ambiental e para a utilização racional dos recursos naturais.

A Measure, marca do Daguestão (uma república no Cáucaso), combina formas reconhecíveis e símbolos culturais da sua região natal com soluções de design moderno, criando seu próprio mundo único. A autora mostra o multiculturalismo e a beleza do lugar de onde vem. Anteriormente, a marca participou da Lakmé Fashion Week X FDCI na Índia.

A Moscow Fashion Week e a BRICS+ Fashion Summit oferecem às marcas emergentes uma plataforma única para mostrar o seu trabalho e ganhar acesso aos mercados internacionais na indústria da moda.

Para mais informações, visite a conta oficial do BRICS+ Fashion Summit