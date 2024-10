CDU preocupada com o atraso no pagamento a profissionais de saúde

A CDU desenvolveu esta quarta-feira uma acção de contacto com trabalhadores do Serviço Regional de Saúde, onde foi denunciado por alguns profissionais de saúde, que estão em atraso pagamentos por trabalho efectuado no âmbito do Programa de Recuperação de Pequenas Cirurgias do SESARAM.

Junto ao Hospital Nélio Mendonça o dirigente da CDU, Ricardo Lume, afirmou que "numa altura em que é fundamental valorizar os profissionais de saúde, numa altura que é evidente que existe uma sobrecarga de trabalho no Serviço Regional de Saúde para médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, não é aceitável que o Governo Regional e o SESARAM, não cumpram com os seu dever de pagar aos trabalhadores pelo trabalho realizado".

Ricardo Lume referiu que "fomos contactados por diversos profissionais de saúde que integraram um dos Programas de Recuperação de Cirurgias do SESARAM, que decorreu no segundo semestre de 2023, que denunciaram o facto de ainda não terem recebido o seu vencimento pelo trabalho prestado no referido programa".

Esta não é primeira vez que o Governo Regional e o SESARAM não comprem com as suas obrigações para com os profissionais de saúde. Relembramos que o Programa de Recuperação de Cirurgias esteve suspenso no passado por falta de pagamento aos profissionais de saúde. Não é aceitável que o atraso do pagamento a quem trabalha, seja agora a regra do Governo Regional para o Serviço Regional de Saúde. É desta forma que o Governo quer fixar médicos e enfermeiros no SESARAM?. Ricardo Lume, CDU

O dirigente da CDU concluiu garantindo: "A CDU vai questionar o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, e o presidente do Conselho Administrativo do SESARAM, sobre as denuncias feitas pelos profissionais de saúde e quais os motivos para os atrasos nos pagamentos dos serviços prestados, para quando está prevista a resolução deste problema?".