Pelo menos 165 mortos e 250 feridos em Gaza nas últimas 24 horas

Pelo menos 165 palestinianos foram mortos e outros 250 ficaram feridos pelos ataques israelitas em Gaza nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

"As forças de ocupação [Israel] cometeram 14 massacres contra famílias, causando 165 mortos e 250 feridos durante as últimas 24 horas", informou o porta-voz da Saúde, Ashraf Al Qudra, citado pela EFE, no 85.º dia de guerra no enclave.

Desde o início do conflito, em 07 de outubro, morreram 21.672 habitantes de Gaza e 56.165 ficaram feridos pelos ataques do exército israelita, sendo que, segundo a mesma fonte, 70% das vítimas são mulheres e crianças.

Em 07 de outubro, comandos do Hamas lançaram um ataque terrorista em solo israelita, durante o qual mataram 1.139 pessoas, na maioria civis, de acordo com o mais recente balanço das autoridades israelitas.

Cerca de 250 pessoas foram também sequestradas nesse dia e levadas para Gaza, 129 das quais se encontram ainda em cativeiro pelo movimento, no poder no enclave palestiniano desde 2007.

Israel declarou guerra ao Hamas e tem bombardeado a Faixa de Gaza, onde se vive uma crise humanitária.