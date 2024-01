Escola da Ribeira Brava acolhe acção de sensibilização sobre biodiversidade marinha da Madeira

No âmbito do projecto 'Mare Nostrum', a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA), na Ribeira Brava, dinamizou, hoje, uma acção de sensibilização sob o mote “Um olhar sobre a biodiversidade marinha da Madeira”.

Durante esta iniciativa, que teve como orador convidado o director do Museu de História Natural do Funchal, Ricardo Araújo, os jovens estudantes do sexto ano de escolaridade, tiveram a oportunidade de familiarizar-se com algumas das espécies marinhas mais "carismáticas" dos mares da Região.

Cientes de que os oceanos constituem ainda territórios subexplorados, muito em parte devido à sua vastidão e profundidade, e que, como tal, grande parte dos organismos marinhos actualmente existentes ainda nem foram identificados, os alunos reconheceram o elevado potencial da biodiversidade marinha, designadamente enquanto fonte de matérias primas, princípio activo de fármacos e até enquanto fonte de alimentos, sem descurar os diversos serviços ecossistémicos disponibilizados por aqueles seres vivos (regulação do clima, produção de oxigénio e fixação de carbono, etc.).

No que concerne à biodiversidade marinha da Madeira em particular, mereceram especial enfoque durante a acção aspectos como as áreas de distribuição da fauna e da flora marinha insular, a identificação dos respectivos habitats, as ameaças à sua conservação, bem como o potencial da biodiversidade enquanto recurso intrínseco de uma Região que tem no turismo a sua principal fonte de subsistência.

Com um público particularmente interessado e interventivo, ficou a promessa de visita às instalações do mais antigo museu em funcionamento no arquipélago da Madeira, detentor nas suas colecções de estudo, mais de 50 mil registos, o equivalente a mais de 200 mil espécies, agora enriquecido com a exposição 'Waterline' de Gonçalo Gomes, iniciativa que tem por finalidade divulgar a vida marinha e sensibilizar os visitantes da importância da conservação dos oceanos, um espectáculo exclusivo da biodiversidade marinha no arquipélago da Madeira.