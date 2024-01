Pode faltar água na Ribeira Brava

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa, em comunicado enviado à comunicação social esta manhã, que no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho da Ribeira Brava poderão ocorrer pontualmente interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável na quinta-feira, 4 de Janeiro, entre as 9h00 e as 13h00.

Assim, durante este período, poderá faltar água nos sítios do Barreiro e Vale.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", conclui a nota enviada.