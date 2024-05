Academia dos Óscares lança campanha de 500 milhões de dólares para expandir alcance

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje o lançamento da campanha Academy100 para expandir o seu alcance global, diversificar as receitas e preparar as celebrações da 100.ª edição dos Óscares, que irá acontecer em 2028.

A campanha vai financiar vários tipos de iniciativas viradas para a Sétima Arte. Incluem-se aqui programas de preservação da história do cinema, produção de conteúdos digitais, criação de exposições e exibições de filmes, formação da próxima geração de cineastas e reconhecimento de excelência na arte e inovação cinematográfica.

"O futuro da Academia é global e a Academy100 vai aprofundar o alcance e impacto globais", afirmou o diretor executivo (CEO) da organização, Bill Kramer, no anúncio da campanha. "A Academia vai entrar em breve no seu segundo século e queremos garantir que continuaremos a ser o líder proeminente da nossa comunidade de cinema internacional", continuou.

Kramer reconheceu a necessidade de ter "uma base de apoio sustentável e diversa" para uma organização que quer garantir a continuidade pelos próximos 100 anos.

A campanha já tem 100 milhões de dólares assegurados e o parceiro de maior peso é a Rolex, numa rede de apoio que também inclui a Delta Airlines, a Cinecittà e a PwC.

Como parte da Academy100, a Academia vai organizar eventos para a comunidade e programas educativos com os seus membros e outros cineastas em várias partes do mundo. As cidades mencionadas no lançamento incluem Cannes, Londres, Roma, Veneza, Lagos, Toronto, Melbourne, Cidade do México e outras, além do epicentro em Los Angeles.

"À medida que a Academia e a indústria do cinema se tornam cada vez mais globais, esta expansão internacional vai ajudar a desenvolver novos cineastas e membros da Academia e apoiar a comunidade cinematográfica internacional", realçou a organização.

A partir de 2027, em preparação para a 100.ª edição dos Óscares, o Museu da Academia, em Los Angeles, terá séries especiais de exposições, filmes e publicações ligados à história da Academia e dos seus Prémios.

A Academia tem neste momento perto de 11 mil membros, com 30% a residir fora dos Estados Unidos, algo que a presidente, Janet Yang, disse que vai continuar a crescer e reflete o esforço de diversificação dos últimos anos. Apesar de continuar a ser criticada pela falta de diversidade e o afunilamento das nomeações -- poucas mulheres e poucos nomeados não caucasianos -- o esforço tem levado a maior entusiasmo com filmes internacionais, por exemplo.

A mais recente entrega dos Óscares, que decorreu em março, teve a maior audiência dos últimos quatro anos, atingindo 21 milhões de espectadores. A recuperação inverte uma tendência que vinha marcando não só a cerimónia da Academia como também a transmissão de outras galas da temporada de prémios em Hollywood.