Pedro Ramos passa ‘revista’ aos quartéis de bombeiros na despedida do ano

Com o objectivo de apresentar cumprimentos natalícios e votos de bom ano, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil visitou, hoje, todos os quartéis de bombeiros da Região, tendo aproveitado para agradecer "todo o trabalho realizado no ano de 2023", podemos ler na nota enviada à comunicação social.

Na mesma missiva, é referido que o membro do Governo Regional com a pasta da Protecção Civil fez-se acompanhar, na visita, pelo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, José António Nunes, e pelo Inspector Regional dos Bombeiros, Uriel Abreu.

Além de todos os corpos de bombeiros da Madeira, incluido os destacamentos no Curral das Freiras e no Porto Moniz, a comitiva visitou, também, a equipa dos operacionais em serviço no SANAS e a Cruz Vermelha Portuguesa.

O dia iniciou-se com a visita à equipa de bombeiros em permanência no Curral das Freiras, prosseguindo para Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Calheta. Ainda antes da hora de almoço foi possível estar com os bombeiros no Porto Moniz e em São Vicente.

"A todos foi entregue uma lembrança alusiva à época festiva", refere a mesma nota, que dá conta, ainda, de que no dia 5 de Janeiro, Pedro Ramos irá ao Porto Santo com o mesmo objectivo.