Pedro Ramos entregou 'Kit Bebé' no valor de 600 euros ao bebé do ano

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, entregou, esta manhã, na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o cartão 'Kit Bebé' ao bebé do ano, onde também aproveitou para entregar o cartão de apoio à natalidade a todos os bebés que nasceram nas últimas 24 horas.

Com uma atribuição inicial de 400 euros em 2019, o apoio atribuído através do 'Kit Bebé' foi reforçado em Janeiro de 2020 para 500 euros e, em Abril de 2023, passou para 600 euros.

Esta medida, implementada pelo Governo Regional da Madeira desde 2019, contempla todos os bebés que nascem na Região no Sistema público e privado.

Em 2023 o Governo Regional atribuiu 1.684 cartões 'Kit Bebé'. Esta éuma medida de apoio à natalidade, que concede às famílias um apoio no valor de 600€ para a aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, em todas as farmácias da Região Autónoma da Madeira,