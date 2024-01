Novos constrangimentos no sistema informático do SESARAM

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) voltou a registar, hoje, constrangimentos no sistema informático.

A falha afectou as comunicações, a partir das 11 horas desta quarta-feira, 3 de Janeiro, impossibilitando por exemplo que o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça conseguisse fazer pedidos de transporte para os doentes com alta hospitalar. Situação que terá afectado também os centros de saúde da Região.

O DIÁRIO sabe que, no Hospital dos Marmeleiros, devido a estes constrangimentos, o processo de registo das visitas à entrada estava a ser feito de forma manual, tendo sido transmitido aos familiares dos utentes internados a informação de que estavam "sem sistema".

Contactado pelo nosso matutino, o SESARAM admite que houve "constrangimentos" de ordem informática, sensivelmente entre as 11 horas e as 12h30, que provocaram a lentidão do sistema e, consequentemente, os problemas de comunicação anteriormente descritos.

O Serviço Regional de Saúde garante, porém, que o problema "já foi resolvido" e a "normalidade reposta", pese embora continue a monitorizar a situação.