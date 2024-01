PAN pede maior fiscalização ao arrendamento ilegal

A deputada do PAN elege os apoios às rendas com uma das medidas importantes para responder às necessidades das famílias madeirenses e porto-santenses, mas pediu ao Governo Regional que tenha mão pesada na questão do arrendamento ilegal. Também pelo facto de as pessoas nesta circunstância não poderem aceder aos apoios do PRAHABITAR.

O ajuste a nível de critérios para atribuição do apoio foi outro dos pontos analisados pela parlamentar, que considerou “importante alargar” esses apoios para que possam chegar a mais agregados e contribuam para resolver eficazmente o problema.