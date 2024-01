SESARAM garante que não tem falta de macas na urgência

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira garantiu que “não há falta de macas” na urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após o DIÁRIO ter avançado de que há várias ambulâncias retidas no hospital. “Apenas não foram contabilizadas correctamente as macas para o serviço de urgência, o que fez com que as ambulâncias ficassem retidas durante um curto espaço de tempo”, explicou o SESARAM, garantindo que pediu de imediato um reforço das macas, tendo a situação ficado normalizada rapidamente.

O SERARAM referiu ainda que os constrangimentos ocorridos no sistema informático na parte da manhã não facilitaram a situação, mas que “a média de atendimentos nesta quarta-feira esteve dentro do normal”.